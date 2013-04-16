مصرفيون: تركي فاينانس يفوض بنوكا لترتيب اجتماعات بشأن صكوك

اسطنبول 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن بنك تركي فاينانس الإسلامي قد فوض بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار.