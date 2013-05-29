مقدمة 1-ستاندرد اند بورز ترفع النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية إلى ايجابية

(لإضافة تصريح وزير المالية ومحافظ البنك المركزي)

الرياض 29 مايو أيار (رويترز) - قالت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم الأربعاء إنها رفعت النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية إلى ايجابية من مستقرة وأبقت التصنيف عند -AA.

وأكدت ستاندرد آند بورز - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله " هذه التقييمات الايجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتمثل نتاجا للسياسات الحكيمة التي تبنتها المملكة."

وأضاف العساف أن التقييم يدل على "نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها لنسب مرتفعة من الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالإسكان والتعليم والنقل مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.

وتعتزم الحكومة السعودية إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

وتأتي خطوة ستاندرد آند بورز بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس اذار.

من جانبه قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المملكة تستحق هذه النظرة الإيجابية.