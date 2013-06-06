ضجة في أوساط المستثمرين السعوديين بعد مرسوم ملكي بتصفية الاتصالات المتكاملة

من مات سميث

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - يواجه مستثمرون أفراد سعوديون خسائر فادحة بعد صدور مرسوم ملكي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أولي سنة 2011 ولم تباشر أعمالها.

ويسلط فشل الشركة الضوء على هيمنة المضاربين الأفراد على السوق السعودية والذين يحركهم ارتفاع الأسعار دون دراسة كافية للتقييمات الأساسية للأسهم.

وقال محمد عمران أحد أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية "المستثمرون مصدومون" مضيفا أن الجمعية وقعت في خطأ كبير بالسماح بتنفيذ الاكتتاب.

وذكرت صحيفة تواصل السعودية أن نحو 20 مستثمرا تظاهروا خارج مقر هيئة السوق المالية الثلاثاء الماضي رغم أن المملكة تحظر التظاهر. ونقلت الصحيفة صورا لمتظاهرين حملوا لافتات كتب على إحداها تطالب بانقاذمساهمي الشركة وعائلاتهم.

وأوقفت هيئة السوق المالية المنظمة للسوق التداول على أسهم الشركة في الخامس من فبراير شباط. وتم تداول السهم آنذاك عند 24.35 ريال وهذا أعلى من مثلي سعر الاكتتاب الأولي الذي بلغ عشرة ريالات ونصف أعلى سعر إغلاق وصله السهم وهو 50.50 ريال في مارس آذار 2012 مما رفع قيمة الشركة إلى 5.05 مليار ريال (1.35 مليار دولار).

وسيحصل بعض المساهمين على الأقل على مستحقات مالية من لجنة التصفية التي تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة مئة مليون وصافي أصول الشركة 910 ملايين ريال نهاية 2012.

وقال إبراهيم الناصري المستشار القانوني للشركة والناطق باسمها إنه في حالة التصفية ستوزع هذه القيمة على المساهمين بعد سداد أي ديون مستحقة كالرواتب والإيجارات والفواتير وخلافه.