دراسة: حصة التمويل الإسلامي في تونس قد تصل إلى 25-40%

من برناردو فيزكاينو

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - توقعت دراسة لتومسون رويترز أن يستحوذ قطاع التمويل الإسلامي على حصة بين 25 و40 بالمئة من القطاع المالي التونسي خلال خمس سنوات إذا توافرت القواعد الضرورية مع توعية المستهلكين وتنفيذ خطط للاستثمار الخاص.

وعانى التمويل الإسلامي من تجاهل حكام تونس السابقين لكن بعد ثورة 2011 تعمل الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين على دعمه.

وقالت الدراسة إن الأنشطة المتوافقة مع الشريعة لا تستحوذ على أكثر من 2.5 بالمئة من القطاع المالي التونسي حاليا. وفي المقابل تصل هذه النسبة إلى نحو 25 بالمئة في دول الخليج العربية.

وتوقعت الدراسة أن تبلغ الأصول المالية الإسلامية في تونس ما بين 17.8 و28.5 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.4 مليار دولار حاليا.

وفي استطلاع شمل نحو 700 مواطن تونسي من غير المتخصصين أجرى لغرض إعداد الدراسة قال 54 بالمئة من المشاركين إنهم يفكرون في التحول إلى بنوك إسلامية حتى إذا كان العائد أقل. وقال 40 بالمئة من المشاركين إنهم قد يرغبون في التحول إلى بنوك إسلامية حتى إذا لم يتوفر ضمان لأموالهم.

وقال 64 بالمئة إنهم لا يفهمون كيف يعمل التمويل الإسلامي.

ومن أوجه دعم القطاع في تونس إصدار أول صكوك سيادية حسبما تخطط له الحكومة.