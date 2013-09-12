مقدمة 1-مصادر: الاتصالات السعودية تتوصل لتسوية بشأن قرض بقيمة 1.2 مليار دولار

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من دينش ناير

دبي 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية توصلت إلى تسوية مع الدائنين بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار يتعلق بوحدتها الإندونيسية أكسس تليكوم عرضت من خلالها سداد نحو 90 بالمئة من القرض عن طريق بيع الوحدة.

وخاض الدائنون ومن بينهم اتش.اس.بي.سي هولدنجز ودويتشه بنك وسيتي جروب نزاعا مع الشركة السعودية المملوكة للدولة لتجنب خسائر قد تصل إلى 600 مليون دولار بعد أن طلبت الشركة من البنوك إعادة هيكلة القرض بما يتماشى مع قيمة الوحدة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها لأن الأمر غير معلن إن الاتصالات السعودية التي تمتلك 84 بالمئة من أكسس بلغت مرحلة متقدمة في محادثات لبيع الوحدة إلى منافستها اكس.ال أكسياتا الإندونيسية وإن حصيلة البيع ستستخدم لسداد القرض.

ورفضت المصادر كشف شروط صفقة أكسس بسبب الكتمان الشديد الذي يحيط بتلك الشروط فضلا عن حساسية الأمر. ولم يرد متحدث باسم الاتصالات السعودية في الرياض على عدة رسائل بالبريد الإلكتروني واتصالات هاتفية لطلب التعقيب. ورفض اتش.اس.بي.سي ودويتشه وسيتي جروب التعقيب.

وسلطت محادثات القرض المعقدة الضوء على المخاطر التي تواجهها البنوك عند تقديم قروض لشركات مملوكة للدولة في الشرق الأوسط كما تظهر أن البنوك أصبحت أقل استعدادا لتقبل الخسائر في ظل قواعد مشددة لرأس المال.

وفي رد على استفسارات من رويترز بخصوص اتفاق محتمل لبيع أكسس قال حسن السهيمي الرئيس التنفيذي لشركة إكس.إل أكسياتا في رسالة عبر الهاتف المحمول "ليس بعد... ما زلنا في عملية التفاوض" دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.