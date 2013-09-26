مرتبون: سابك السعودية تقلص السعر الاسترشادي لسندات بمليار دولار
دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تهدف إلى إصدار سندات خمسية بمليار دولار اليوم الخميس وذلك في طرح سعودي نادر بالعملة الأمريكية.
وقالت وثيقة صادرة عن المرتبين إن السعر الاسترشادي للعملية تراجع إلى 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس مضيفة أن حجم الإصدار لن يزيد.
كان السعر الاسترشادي الأولي المعلن أمس الأربعاء في حدود 150 نقطة أساس.
ويرتب العملية سيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميزوهو ورويال بنك أوف سكوتلند. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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