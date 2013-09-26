سابك السعودية تطلق سندات خمسية بمليار دولار وسط طلب قوي

دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أطلقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سندات خمسية بمليار دولار اليوم الخميس وقلصت السعر عن النطاق الاسترشادي بفعل طلب قوي من المستثمرين.

كانت سابك قلصت في وقت سابق اليوم السعر الاسترشادي إلى 135 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس مقارنة مع سعر في حدود 150 نقطة أساس أمس الأربعاء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)