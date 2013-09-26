مقدمة 1-سابك السعودية تصدر سندات بمليار دولار في عودة قوية لسوق الدين

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دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سندات خمسية بمليار دولار اليوم الخميس وهو إصدار دولاري نادر من كيان سعودي قوبل بطلب قوي من المستثمرين.

وقالت وثيقة من مرتبي الإصدار في وقت سابق اليوم إن السندات - وهي أول عملية لسابك في سوق السندات منذ عام 2010 - اجتذبت طلبات من المستثمرين بقيمة 5.25 مليار دولار.

وسمح مستوى الطلب بخفض السعر الاسترشادي للعملية مرتين اليوم الخميس فقد انخفض إلى 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس ثم إلى 130 نقطة أساس. وكان السعر الاسترشادي الأولي المعلن يوم الأربعاء في حدود 150 نقطة أساس.

وقالت الوثيقة التي أصدرها مرتبو الإصدار إن الشركة ستستخدم حصيلة السندات - التي صدرت بقسيمة فائدة 2.625 بالمئة - لسداد ديون قائمة وتمويل عملياتها في الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن تجتذب سندات سابك وهي أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية طلبا قويا من المستثمرين الدوليين نظرا لوضع الشركة القوي وندرة السندات الدولارية من الكيانات السعودية.