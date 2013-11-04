تركي فاينانس يخطط لمزيد من إصدارات الصكوك في 2014

اسطنبول 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك تركي فاينانس اليوم الاثنين إنه يسعى لإصدار صكوك بالليرة التركية وبعملات أجنبية في 2014 مما يظهر تنامي قطاع التمويل الإسلامي في البلاد مع تشجيع الحكومة لإطلاق مجموعة أكبر من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وقال دريا كوريرك الرئيس التنفيذي للبنك "أعتقد أن الخبرة التي اكتسبناها من إصدارت الصكوك السابقة ستظهر في إصدارات الصكوك القادمة. نخطط لإصدار صكوك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية في 2014."

وأصدر البنك التركي المملوك بحصة أغلبية للبنك الأهلي التجاري السعودي صكوكا بنصف مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي.

وتشجيع التمويل الإسلامي في تركيا - التي تحتل المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات العالم وأغلب سكانها البالغ عددهم 76 مليون نسمة مسلمون - جزء من خطط الحكومة لدعم العلاقات التجارية مع دول الخليج وتنويع قاعدة المستثمرين.

ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا - والتي تسمى محليا "بنوك المشاركة" بسبب الحساسيات السياسية في الدولة ذات الدستور العلماني - إلى ستة أمثالها في العقد الأخير وزادت شبكة فروعها مجتمعة لأكثر من ثلاثة أمثالها.

وبلغت أصول البنوك الإسلامية في تركيا 36 مليار دولار العام الماضي بما يعادل خمسة بالمئة من أصول الجهاز المصرفي وبزيادة 25 بالمئة عنها قبل عام مقارنة مع 13 بالمئة للبنوك التقليدية.