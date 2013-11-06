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مرتبون: سابك تختار بنوكا لترتيب إصدار سندات محتمل

Wed Nov 6, 2013 10:03am GMT
 
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دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفادت وثيقة اصدرها مرتبون اليوم الأربعاء أن شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم اختارت خمسة بنوك لترتيب إصدار سندات محتمل .

وقد تصدر سابك السندات المقومة باليورو من خلال وحدة سابك كابيتال بعد لقاءات مع مستثمرين في لندن وفرانكفورت وامستردام وباريس في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

واختارت سابك كريدي اجريكول وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان تشيس وميتسوبيشي وستاندرد تشارترد لترتيب اللقاءات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 