بنك الرياض ينتهي من طرح خاص لصكوك بقيمة 4 مليارات ريال

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن بنك الرياض ثالث أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية عن الانتهاء من طرح خاص لصكوك أولية بأربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لدعم محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن مدة الاستحقاق سبع سنوات مع أحقية البنك باسترداد الصكوك في نهاية السنة الخامسة ويبلغ العائد 0.68 بالمئة فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 28.5 ريال دون تغيير عن إغلاق أمس الأربعاء.