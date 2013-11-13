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مقدمة 1-سابك السعودية تخفض السعر الاسترشادي لسندات بقيمة 750 مليون يورو

Wed Nov 13, 2013 12:43pm GMT
 
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(لإضافة السعر الاسترشادي المعدل وحجم طلبات الاكتتاب)

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثائق من مرتبي إصدار سندات إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خفضت مرتين السعر الاسترشادي لسندات بقيمة 750 مليون يورو قبل الإصدار اليوم الأربعاء نتيجة الطلب القوي من المستثمرين.

وقالت وثيقتان منفصلتان إن السعر الاسترشادي المعدل للإصدار الذي تحدد عند 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وذلك بعد ساعة من خفضه إلى 140 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس.

وبلغت طلبات المستثمرين 3.5 مليار يورو (4.7 مليار دولار). وكان حجم طلبات الاكتتاب 2.7 مليار يورو عندما تحدد السعر الاسترشادي الأول.

وتريد الشركة التي تعد من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم إصدار سندات لأجل سبع سنوات.

وأتمت سابك جولات ترويجية في أوروبا أمس الثلاثاء وكانت أعلنت الأسبوع الماضي تفويض كريدي أجريكول وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان تشيس وميتسوبيشي يو.اف.جيه وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المحتمل الذي تباشره وحدتها سابك كابيتال.

(الدولار = 0.7442 يورو) (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 