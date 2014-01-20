دويتشه: الشركات السعودية تفضل السندات المحلية على الإصدارات الدولية في 2014

من دينش ناير وأنجوس مكدوال

الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول كبير بدويتشه بنك إن الشركات السعودية ستفضل إصدار السندات في السوق المحلية على الإصدارات الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية في عام 2014 نظرا لانخفاض تكلفة التمويل في السوق السعودية مع ارتفاع السيولة.

واتجهت الشركات السعودية بشكل متزايد نحو سوق السندات المحلية في السنوات الماضية لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن البنوك في ظل سيولة وفيرة تخفض تكاليف الاقتراض إلى مستويات أقل من نظيرتها في مبيعات السندات المقومة بالدولار.

ومع توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية من مستويات تاريخية منخفضة مع بدء تقليص برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة في 2014 فإن السوق السعودية المنعزلة بتكلفة اقتراضها المنخفضة من المتوقع أن تظل جذابة للمصدرين السعوديين.

وقال جمال الكيشي الرئيس التنفيذي لدويتشه السعودية للأوراق المالية "هناك سيولة وفيرة تتطلع لفرص جيدة في السعودية. والمهم هو أن السوق السعودية ألفت الإصدارات طويلة الأجل بالريال السعودي.

"نتوقع أن يتجاوز نشاط سوق السندات المحلية هذا العام مبيعات السندات الدولية من جانب المصدرين السعوديين."

ودويتشه بنك الألماني هو واحد من أكثر البنوك الدولية نشاطا في السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الخليج حيث من المتوقع أن تفتح المملكة أسواقها أمام المستثمرين الأجانب.

ويتنافس دويتشه مع إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس في تقديم الخدمات المالية والمشورة للشركات والكيانات المملوكة للدولة في السعودية.