السعودية للكهرباء تستكمل إصدار صكوك بقيمة 4.5 مليار ريال

23 يناير كانون الثاني (اي.اف.ار) - استكملت الشركة السعودية للكهرباء إصدار صكوك إسلامية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لأجل عشر سنوات بمعدل ربح متغير وبلغ التسعير 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في أواخر العام الماضي إنها ستعقد لقاءات ترويجية في الفترة بين 31 من ديسمبر كانون الأول و 27 من يناير كانون الثاني لكنها اختتمت الجولة قبل أوانها حين تلقت طلبات كافية لإنجاز الصفقة.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة السوق المالية السعودية تفاصيل أخرى عن الصفقة قريبا.

وتولى ترتيب الصفقة البنك السعودي الفرنسي واتش.اس.بي.سي السعودية.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إنه من الصعب مقارنتها بأي صفقة أخرى إذ لم يسبق طرح صكوك بمعدل ربح متغير في السعودية. وبحسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية بلغ معدل الربح عند الإصدار 1.69 بالمئة.

وأنجزت السعودية للكهرباء إصدارها السابق في يناير كانون الثاني 2013 حين أصدرت صكوكا بملياري دولار على شريحتين في أعقاب أول صفقة لها في أسواق الدين الدولية عام 2012.

وتخطط الشركة لإصدار ثالث بالدولار هذا العام وتحدثت أنباء عن أنها اختارت دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لتنفيذ الطرح في أبريل نيسان.