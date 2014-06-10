الاتصالات السعودية تصدر صكوكا لأجل 10 سنوات بملياري ريـال

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إنها استكملت إصدار صكوك لأجل عشر سنوات هو الأول لها وبقيمة بلغت ملياري ريـال (533 مليون دولار).