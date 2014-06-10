مصادر: السعودي الفرنسي يستكمل إصدار صكوك بملياري ريال نهاية يونيو

من ديفيد فرنش

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن البنك السعودي الفرنسي رابع أكبر البنوك المدرجة في المملكة سيكمل إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) بحلول نهاية الشهر الحالي لتعزيز رأس المال.

وذكرت ثلاثة مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن إن سعر الإصدار الذي سيعزز رأس المال من المستوى الثاني - أو رأس المال التكميلي - يبلغ 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

وقال اثنان من المصادر إن أجل الصكوك يبلغ عشر سنوات لكن هناك بندا يسمح للبنك بسداد قيمة الصكوك بعد خمس سنوات. وأضاف أحد المصادر أن من المقرر تلقي طلبات الاكتتاب في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي ويرجح استكمال الصفقة في غضون أيام بعد ذلك.

كانت مصادر أبلغت رويترز الشهر الماضي أن البنك يعتزم إبرام صفقة بقيمة ملياري ريال بحلول نهاية يونيو حزيران تتولى ترتيبها شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك.

ولم يرد البنك على طلب تعليق أرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وهذا الإصدار هو أحدث إصدار للصكوك يجريه بنك في المملكة بهدف تعزيز رأس المال.

وقال البنك السعودي للاستثمار الأسبوع الماضي إنه استكمل إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال لأجل عشر سنوات ويمكن سدادها بعد خمس سنوات على غرار صكوك السعودي الفرنسي. وسعر السعودي للاستثمار صكوكه عند 145 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر.