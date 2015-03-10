ملخص-موديز: هناك تحديات أمام مصدري النفط ومتنفس للمستوردين

10 مارس آذار (رويترز) - موديز للتصنيفات الائتمانية:

* ثمة تحديات أمام الدول المصدرة للنفط ومتنفس أمام المستوردين.

* استمرار انخفاض أسعار النفط سيحدث تحولا في معايير التصنيف الائتماني للدول المصدرة والمستوردة له.

* الدول المصدرة للنفط ستواجه تدهورا في موازين المعاملات الداخلية والخارجية وبعضها سيتحول من الفائض إلى العجز.

* ما زلنا نتوقع أن تبقى أسعار خام برنت قرب 55 دولارا للبرميل في 2015 و65 دولارا في 2016 و72 دولارا في 2017.

* الدول المستوردة للنفط تحظى بمتنفس يدعم جهودها الرامية لكبح العجز في موازناتها وتعزيز احتياطاتها بفضل الوفورات التي تحقها من انخفاض تكاليف الطاقة.