ملخص-موديز: هناك تحديات أمام مصدري النفط ومتنفس للمستوردين
10 مارس آذار (رويترز) - موديز للتصنيفات الائتمانية:
* ثمة تحديات أمام الدول المصدرة للنفط ومتنفس أمام المستوردين.
* استمرار انخفاض أسعار النفط سيحدث تحولا في معايير التصنيف الائتماني للدول المصدرة والمستوردة له.
* الدول المصدرة للنفط ستواجه تدهورا في موازين المعاملات الداخلية والخارجية وبعضها سيتحول من الفائض إلى العجز.
* ما زلنا نتوقع أن تبقى أسعار خام برنت قرب 55 دولارا للبرميل في 2015 و65 دولارا في 2016 و72 دولارا في 2017.
* الدول المستوردة للنفط تحظى بمتنفس يدعم جهودها الرامية لكبح العجز في موازناتها وتعزيز احتياطاتها بفضل الوفورات التي تحقها من انخفاض تكاليف الطاقة.
* هبوط أسعار النفط لا يشكل بالضرورة خطرا على الوضع الائتماني للسعودية نظرا لأن مواردها المالية الضخمة تتيح لها الوقت والمجال اللازمين لمواءمة سياستها. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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