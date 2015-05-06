مقابلة-مسؤول بالبحري السعودية: نأمل إصدار صكوك بقيمة 3.9 مليار ريال في الربع/2

من مروة رشاد وريم شمس الدين

الرياض 6 مايو أيار (رويترز) - قال محمد العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) اليوم الأربعاء إن الشركة تنوي طرح باكورة إصداراتها من الصكوك بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريـال (1.04 مليار دولار) في الربع الحالي.

وقال العتيبي لرويترز ردا على سؤال بخصوص توقيت الإصدار "نأمل (أن يكون) في هذا الربع."

وأضاف "هذه هي أول مرة ندخل فيها سوق الصكوك وأعتقد أن من الجيد للشركة الاستفادة من سوق الصكوك في تحقيق أغراض التنويع. نأمل أن نظل نشطين في إصدار الصكوك وكذلك في العمل مع بنوكنا."

كانت البحري قالت من قبل إنها تنوي طرح الإصدار بحلول نهاية مارس آذار على أن يبلغ أجل الصكوك عشر سنوات.

وأحجم العتيبي اليوم عن تحديد أجل الصكوك مكتفيا بالقول "نتطلع إلى ذلك.. (لكننا) لم نقرر بعد."

ويتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي السعودية وجيه.بي مورجان وسامبا كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية.

وصارت البحري المزود الوحيد لخدمات شحن النفط الخام على الناقلات العملاقة إلى شركة أرامكو السعودية بعدما اشترت وحدة الأنشطة البحرية التابعة لعملاق النفط في صفقة كشف عنها النقاب في 2012 لكنها لم تستكمل إلا في العام الماضي.

وكان شراء فيلا التي جعلت البحري رابع أكبر مالك للناقلات العملاقة في العالم مدعوما بأسهم في البحري وقرض تجسير بقيمة 3.18 مليار ريـال والذي قالت عنه في يونيو حزيران الماضي إن تمويلا إسلاميا طويل الأجل سيحل محله في غضون 12 شهرا.