Sun 25 Dec 2016 | 10:00 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أسمنت نجران السعودية تخطط لإصدار صكوك مقومة بالريال

Thu May 7, 2015 7:29am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أسمنت نجران السعودية في بيان اليوم الخميس إنها تخطط لإصدار صكوك مقومة بالريال وستبدأ اجتماعات مع المستثمرين الأحد المقبل.

وستعلن الشركة في وقت لاحق عن حجم الإصدار والعائد المتوقع وقالت إنها تعتزم استخدام متحصلات الإصدار للأغراض العامة بما في ذلك سداد بعض المديونيات.

وفوضت أسمنت نجران السعودي الفرنسي كابيتال لإدارة الطرح. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير مصطفى صالح)
 