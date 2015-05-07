أسمنت نجران السعودية تخطط لإصدار صكوك مقومة بالريال
الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أسمنت نجران السعودية في بيان اليوم الخميس إنها تخطط لإصدار صكوك مقومة بالريال وستبدأ اجتماعات مع المستثمرين الأحد المقبل.
وستعلن الشركة في وقت لاحق عن حجم الإصدار والعائد المتوقع وقالت إنها تعتزم استخدام متحصلات الإصدار للأغراض العامة بما في ذلك سداد بعض المديونيات.
وفوضت أسمنت نجران السعودي الفرنسي كابيتال لإدارة الطرح. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير مصطفى صالح)
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