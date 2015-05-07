مصادر: بنك ساب السعودي يخطط لزيادة رأسمالية من خلال بيع صكوك

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن البنك السعودي البريطاني (ساب) يخطط لبيع صكوك مقومة بالريال لزيادة احتياطيات رأس المال ومن المنتظر أن يصدر إعلان بذلك في الأسبوع القادم.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست علنية إن بيع الصكوك سيدعم المستوى الثاني لرأسمال البنك أو رأس المال التكميلي وان الوحدة السعودية لإتش.إس.بي.سي ستقوم بترتيب الصفقة.

وقال أحد المصدرين إن الصكوك قدا تبلغ قيمتها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) وستكون مدتها عشر سنوات لكن يحق للبنك استردادها في نهاية العام الخامس.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من ساب.

وقامت البنوك السعودية بتعزيز احتياطياتها الرأسمالية في العامين السابقين بعد فترة من نمو قوي للإقراض وذلك من خلال إصدار سندات وأسهم منحة.

وأعلن بنك الرياض عن خطط لطرح سندات بقيمة أربعة مليارات ريال لزيادة قاعدة رأس المال في وقت سابق هذا الأسبوع.

والمرة السابقة التي استكمل فيها ساب صفقة من هذا النوع كانت في ديسمبر كانون الأول 2013 حينما جمع 1.5 مليار ريال من خلال طرح سندات مدتها سبع سنوات يمكنه استردادها في نهاية العام الخامس. وتم تسعير الصفقة عند 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة لستة أشهر السائد في التعاملات بين البنوك السعودية (سيبور).