مصدران: بن لادن السعودية تعتزم إصدار صكوك بما يصل إلى مليار ريال

دبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الخميس إن مجموعة بن لادن السعودية بدأت تسويق إصدار صكوك لأجل 364 يوما لمستثمرين محليين في المملكة في صفقة قد تجمع ما يصل إلى مليار ريال (265 مليون دولار) لشركة الإنشاءات.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن الوحدة السعودية في بي.ان.بي باريبا والذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ستعملان على ترتيب إصدار الصكوك.

وذكر أحد المصدرين أن أموال الصفقة ستستخدم لتمويل التكاليف المتعلقة بعمل المجموعة في توسعات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. ومجموعة بن لادن مقاول رئيسي للمشروع الذي يهدف إلى زيادة طاقة المطار لاستيعاب 80 مليون راكب سنويا بحلول 2035.

ومجموعة بن لادن واحدة من أكبر شركات البناء في المملكة وتقوم ببناء مطارات ومستشفيات وجامعات فضلا عن عمل توسعات في الحرم في مكة والمسجد النبوي في المدينة. ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أنها استكملت أيضا مشروعات أخرى في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وآسيا.

ولم يرد الممثل الإعلامي للشركة على اتصالات لطلب التعقيب.

كانت آخر مرة دخلت فيها مجموعة بن لادن سوق الصكوك في يوليو تموز 2013 عندما باعت صكوكا لأجل 364 يوما بقيمة مليار ريال وبمعدل ربح 2.5 بالمئة. وقام بترتيب الإصدار حينها نفس بنكي الإصدار الحالي.

وبعد بداية بطيئة هذا العام استعادت عملية إصدار الصكوك عافيتها في السوق المقومة بالريال في الأسابيع الأخيرة إذ انضمت مجموعة بن لادن إلى شركة أسمنت نجران والبنك السعودي البريطاني والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) التي إما أعلنت إصدار صكوك أو انتهت من إصدارها.

(الدولار = 3.7501 ريال)