بنك ساب السعودي ينتهي من طرح خاص لصكوك بقيمة 1.5 مليار ريال

الرياض 28 مايو أيار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الخميس إنه انتهى من طرح خاص لصكوك ثانوية لأجل عشر سنوات داخل المملكة بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بهدف دعم قاعدة رأس المال والتوسع في الأعمال المصرفية.

وقال البنك في بيان للبورصة إن له أحقية استرجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة من إصدارها وإن العائد على الصكوك سيكون 1.3 بالمئة فوق سعر الفائدة لستة أشهر السائد في التعاملات بين البنوك السعودية (سيبور).

وأضاف البيان "ستعمل هذه الصكوك...على دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وفق متطلبات بازل 3 وكذلك لزيادة قدرة البنك على التوسع في الأعمال المصرفية بالإضافة إلى تحسين فترات الاستحقاق والاستمرار في تنويع مصادر التمويل."

كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في السابع من مايو ايار إن البنك السعودي البريطاني (ساب) يخطط لبيع صكوك مقومة بالريال لدعم المستوى الثاني لرأسمال البنك أو رأس المال التكميلي وان الوحدة السعودية لإتش.إس.بي.سي ستقوم بترتيب الصفقة.

وقامت البنوك السعودية بتعزيز احتياطياتها الرأسمالية في العامين السابقين بعد فترة من نمو قوي للإقراض وذلك من خلال إصدار سندات وأسهم منحة.

والمرة السابقة التي استكمل فيها ساب صفقة من هذا النوع كانت في ديسمبر كانون الأول 2013 حينما جمع 1.5 مليار ريال من خلال طرح سندات مدتها سبع سنوات يمكنه استردادها في نهاية العام الخامس. وتم تسعير الصفقة عند 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة لستة أشهر السائد في التعاملات بين البنوك السعودية (سيبور).

(الدولار= 3.7501 ريال سعودي)