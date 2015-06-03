مقابلة-مسؤول بصندوق النقد: السعودية ربما تصدر سندات حكومية هذا العام
من أندرو تورشيا
دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين سعوديين إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية بشأن خطط الإصدار المحتملة "لدينا إحساس بأن ذلك سيتم هذا العام." وكان كالين يتحدث إلى رويترز بالهاتف بعد المشاورات السنوية بين الصندوق والرياض.
وسيشكل إصدار السندات تحولا كبيرا في السياسة الاقتصادية السعودية حيث تركز الرياض على سداد التزاماتها. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الدين العام تراجع إلى 44.3 مليار ريـال (11.8 مليار دولار) في نهاية العام الماضي وهو ما يعادل 1.6 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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