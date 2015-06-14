اسمنت نجران السعودية تصذر صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 400 مليون ريال

وأضافت في بيان للبورصة أن العائد المتوقع للصكوك البالغ أجلها خمس سنوات سيكون 1.4 فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لثلاثة أشهر.

وبعد بداية بطيئة هذا العام استعادت عملية إصدار الصكوك عافيتها في السوق المقومة بالريال خلال الأسابيع الأخيرة إذ انضمت مجموعة بن لادن إلى شركة أسمنت نجران والبنك السعودي البريطاني والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي إما أعلنت عن إصدارات صكوك أو انتهت من إصدارها.