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مصادر: السعودية للكهرباء تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات

Tue Jul 14, 2015 1:23pm GMT
 
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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج تجري محادثات مع بنوك محلية وعالمية للحصول على قرض بمليارات الدولارات.

وقال مصدر إن القرض قد يتراوح في مجمله بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر لم يعلن بعد إن القرض سينقسم إلى شريحتين إحداهما مقومة بالدولار والأخرى بالريال.

وأوضح أحد المصدرين أن من المتوقع أن تبلع قيمة الشريحة المقومة بالعملة المحلية نحو خمسة مليارات ريـال (1.33 مليار دولار) مضيفا أن أجل القرض قد يبلغ ثلاث سنوات مع خيار تمديد موعد الاستحقاق بعد هذه المدة.

ولم ترد السعودية للكهرباء على رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية من رويترز لطلب التعليق.

(الدولار = 3.7504 ريـال) (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 