مصادر:السعودية تخطط لبيع سندات سيادية بما يصل إلى 20 مليار ريال

الخبر/دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر اليوم الأحد إن السعودية ربما تجمع ما يصل إلى 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) من بيع سندات غدا الإثنين وسيتم فتح البيع أمام البنوك التجارية وذلك للمرة الأولي منذ عودة المملكة إلى سوق السندات الشهر الماضي لتغطية عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط العالمية.

وباعت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سندات الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 وتخطط لمزيد من البيع للمساهمة في تغطية عجز الميزانية والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام.

وفي الشهر الماضي بيعت سندات بقيمة 15 مليار ريال لصناديق شبه حكومية فقط لكن البنوك التجارية سيسمح لها بالشراء الآن. وأخطرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) البنوك منذ أسبوعين بخططها.