السعودية ستطرح سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال اليوم

11 أغسطس آب (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن أحدث إصدار لسندات سيادية في السعودية بقيمة تصل إلى 20 مليار ريـال (5.33 مليار دولار) سيتم طرحه اليوم الثلاثاء بعد أن تم تسعير السندات أمس.

وستبيع المملكة سندات الإصدار الثاني من نوعه منذ 2007 في إطار جهود تغطية عجز الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام.

وبينما لم يتم بعد الكشف عن حجم الإصدار حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) السعر النهائي للسندات لأجل خمس سنوات بعائد 1.92 بالمئة أو 32 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية ذات تاريخ الاستحقاق المشابه وفق المصادر السعودية الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

أضافت المصادر أنه تم تسعير قسم من السندات لأجل سبع سنوات بعائد 2.34 بالمئة أو 39 نقطة أساس فيما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات بعائد 2.65 بالمئة أو 46 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية المشابهة.

ولم يتسن الوصول لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق.