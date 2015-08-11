مصادر: بنك ساب السعودي ينوي إصدار سندات دولارية

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن البنك السعودي البريطاني (ساب) ينوي إصدار سندات مقومة بالدولار في الأسواق العالمية وذلك في إطار مساعي سادس أكبر بنك سعودي من حيث الأصول لإعادة تمويل ديون قائمة.

وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية أن من المرجح أن يتولى اتش.اس.بي.سي ترتيب العملية وحده. ويملك اتش.اس.بي.سي 40 بالمئة من ساب.

وقال أحد المصدرين إن العملية ستجري بنهاية الربع الثالث من العام بناء على أوضاع السوق وإن الهدف هو إعادة تمويل سندات قائمة قيمتها 600 مليون دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني.