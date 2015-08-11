مقدمة 1-مصادر: بنك ساب السعودي ينوي إصدار سندات دولارية

(لإضافة تفاصيل)

من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن البنك السعودي البريطاني (ساب) ينوي إصدار سندات مقومة بالدولار في الأسواق العالمية وذلك في إطار مساعي سادس أكبر بنك سعودي من حيث الأصول لإعادة تمويل ديون قائمة.

وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية أن من المرجح أن يتولى اتش.اس.بي.سي ترتيب العملية وحده. ويملك اتش.اس.بي.سي 40 بالمئة من ساب.

وقال أحد المصدرين إن العملية ستجري بنهاية الربع الثالث من العام بناء على أوضاع السوق وإن الهدف هو إعادة تمويل سندات قائمة قيمتها 600 مليون دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني.

وأحجم ساب عن التعليق.

ومن النادر أن تطرح البنوك السعودية سندات مقومة بعملة غير الريال نظرا للسيولة القوية في السوق المحلية وهو ما يجعل الاقتراض أقل تكلفة ولذا سيكون الإصدار جذابا للمستثمرين الأجانب.

كان ساب أصدر صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في مايو أيار لدعم رأس المال التكميلي. ولم يصدر البنك سندات بالدولار منذ طرح السندات القائمة في نوفمبر تشرين الثاني 2010.