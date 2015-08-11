مقدمة 1-السعودية تبيع سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال وتنوي المزيد

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من ريم شمس الدين وأرشانا نارايانان

الخبر/دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - باعت السعودية سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) اليوم الثلاثاء وقالت إنها ستصدر مزيدا من السندات السيادية في إطار محاولاتها لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انهيار أسعار النفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة المالية قولها إن التسعير النهائي لشريحة السندات لأجل خمس سنوات بلغ 1.92 بالمئة. وتم تسعير شريحة السندات لأجل سبع سنوات عند 2.34 بالمئة ولأجل عشر سنوات عند 2.65 بالمئة وهو ما يؤكد فحوى تقرير سابق لرويترز.

وكان بيع السندات مفتوحا للبنوك التجارية للمرة الأولى منذ عودة المملكة إلى السوق. وباعت السعودية سندات الشهر الماضي لكنها اقتصرت على مؤسسات مالية تسيطر عليها الدولة.

والإصدار هو الثاني من نوعه في السعودية منذ 2007. وتخطط السلطات لبيع مزيد من السندات لكن أحجام الإصدارات لم تحدد بعد بحسب تقرير الوكالة الرسمية.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية المملكة بنحو 150 مليار دولار في 2015.

وتتوقع السوق مزيدا من الإصدارات نظرا لحجم العجز المتوقع حيث يتوقع المحللون بيع سندات بقيمة 100-200 مليار ريال في 2015.

ولم تفصح الحكومة عن حجم وتوقيت الإصدارات المزمعة وهو ما أذكى المخاوف بخصوص ما إذا كان النظام المصرفي السعودي لديه السيولة الكافية لاستيعاب جميع السندات الحكومية الجديدة أم لا.