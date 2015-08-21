ملخص-فيتش تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية إلى سلبية
21 أغسطس آب (رويترز) - فيتش:
* تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية من مستقرة وتؤكد التصنيف الائتماني عند AA.
* تقول إن من المتوقع حدوث تدهور كبير في المركز المالي للمملكة.
* تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق بعد صعود الملك سلمان إلى العرش سيزيدان عجز الميزانية إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
* تتوقع أن يؤدي تمويل العجز إلى تآكل الاحتياطيات الكبيرة للممكلة والتي تعد الداعم الرئيسي لتصنيفها الائتماني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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