ملخص-فيتش تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية إلى سلبية

21 أغسطس آب (رويترز) - فيتش:

* تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية من مستقرة وتؤكد التصنيف الائتماني عند ‭AA‬.

* تقول إن من المتوقع حدوث تدهور كبير في المركز المالي للمملكة.

* تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق بعد صعود الملك سلمان إلى العرش سيزيدان عجز الميزانية إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.