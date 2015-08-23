مقدمة 1-مصدران: الأهلي التجاري السعودي يبيع صكوكا بملياري ريال

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دبي 23 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الأحد إن البنك الاهلي التجاري السعودي أكبر بنوك المملكة سيبيع صكوكا بملياري ريال (533 مليون دولار) لتعزيز رأس المال الأساسي للبنك.

وأوضح أحد المصدرين أن الإصدار متوافق مع قواعد بازل 3 وهو الثالث منذ يونيو حزيران وجزء من خطة البنك لبيع صكوك لتعزيز رأس المال الأساسي بسبعة مليارات ريال في 2015.

وقال المصدران إن الاصدار دائم مثل سابقيه وتتضمن شروطه بندا يسمح للبنك باسترداد الصكوك بعد تاريخ معين وأضافا أن الأهلي كابيتال هي المرتب الوحيد للإصدار.

وأضاف المصدر الثاني أن الإصدار سيخصص لصندوق أو صندوقي استثمار تملكهما الحكومة.

وامتنع البنك الأهلي التجاري عن التعقيب على الفور.

ونزلت نسبة رأس المال الأساسي للبنك إلى 14.2 بالمئة في نهاية يونيو حزيران انخفاضا من 15.5 بالمئة في نفس التوقيت من العام الماضي.

ويتضمن هذا الرقم أثر إصدار صكوك بمليار ريال باعه البنك في يونيو حزيران لكن ليس الإصدار البالغة قيمته مليارا ريال الذي أعلن البنك في 15 يوليو تموز أنه أتمه.