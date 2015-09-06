مقدمة 1-العساف: السعودية قد تصدر صكوكا قبل نهاية 2015 لتمويل عجز الموازنة

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من مروة رشاد

الرياض 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد تصدر صكوكا قبل نهاية عام 2015 لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم.

ولفت العساف خلال تصريحاته ضمن مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي عربية في واشنطن حيث يرافق العساف وعدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة أن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع استمرار التركيز على المشروعات التنموية الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في أوضح إشارة حكومية على أن المملكة باتت تخفض النفقات في بعض النواحي بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مصدر للخام في العالم كما تؤكد توجه الحكومة بتمويل عجز متوقع في الموازنة عبر الاحتياطيات وأدوات الدين.

وقال الوزير "المملكة العربية السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة...لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط."

وتابع "(على مدى السنوات الماضية) بنينا الاحتياطيات وخفضنا الدين إلى (قرب) الصفر كذلك الآن نعمل على أمور أخرى وهي تخفيض النفقات غير الضرورية ولكن مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية وبناء القدرات البشرية في المملكة."

وأكد العساف على أن المملكة على استعداد كامل لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط مضيفا "سوف نتعامل معها بالاهمية التي تستحقها."