مصادر: معادن السعودية تجري محادثات مع بنوك لاقتراض 3 مليارات دولار

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل ديون استخدمتها في بناء مجمع للفوسفات في مشروع مشترك.