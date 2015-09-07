حصري-مقدمة 1-مصادر: أرامكو السعودية تسعى لقرض بقيمة 5 مليارات دولار

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد فرنش وأرشانا نارايانان

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار يتعلق بمصفاة شيدتها بالتعاون مع سينوبك الصينية.

ومن المقرر استخدام حصيلة القرض في إحلال بعض رأس المال الذي استثمرته أرامكو في بناء مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا في ينبع على الساحل الغربي للمملكة ومن ثم يمكن تشغيله في مشروعات أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أرامكو.

ودفع تقلص إيرادات السعودية جراء هبوط أسعار النفط التي سجلت أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة الشهر الماضي المملكة إلى دراسة بعض الوسائل الجديدة لجمع تمويل لمواصلة الإنفاق المرتفع على مشروعات التنمية.

وفي يوليو تموز بدأت الحكومة في إصدار سندات سيادية للمرة الأولى منذ 2007 للمساهمة في تغطية عجز الميزانية الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام.

ويشكل تحرك أرامكو مثالا جديدا على هذا التوجه.