مقدمة 1-صحيفة مال: السعودية تصدر سندات بقيمة 20 مليار ريال لثاني شهر على التوالي

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الرياض 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة مال الإلكترونية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية أصدرت للشهر الثاني على التوالي سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة.

وقالت الصحيفة "بينت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن مؤسسة النقد العربي السعودي أنهت رسميا مع البنوك الإصدار الجديد لفترات 5 و7 و10 سنوات."

ويتماشى ذلك مع ما أفادت به ثلاثة مصادر لرويترز بأنه من المتوقع أن تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سندات بقمية 20 مليار ريال شهريا حتى نهاية 2015 وربما خلال 2016 لتمويل عجز الموازنة الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 19.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وباعت الحكومة السعودية في اغسطس آب سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط.

والإصدار الجديد هو ثالث إصدار لسندات سيادية منذ 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو تموز بقيمة 15 مليار ريال.

وكانت المملكة قالت إنها ستصدر مزيدا من السندات السيادية في إطار محاولاتها لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انهيار أسعار النفط.

وتتوقع السوق مزيدا من الإصدارات نظرا لحجم العجز المتوقع حيث يتوقع المحللون بيع سندات بقيمة 100-200 مليار ريال في 2015.