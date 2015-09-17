إعمار الاقتصادية السعودية تمدد سداد قرض بقيمة 5 مليارات ريال

الرياض 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع وزارة المالية لتمديد فترة السماح لسداد قرض بقيمة خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) حصلت عليه في 2011 لخمس سنوات إضافية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة "تنص الإتفاقية على تمديد فترة السماح للتسديد لمدة خمس سنوات إضافية بحيث تكون أول دفعة مستحقة في العام 2020 وباقي الدفعات على سبع سنوات تنتهي في 2026."

وأضاف البيان "وتأتي هذه الإتفاقية تعزيزا للتمويل الذي حصلت عليه الشركة مؤخرا من البنوك المحلية بالإضافة إلى دخلها من المبيعات ويهدف إلى توفير السيولة النقدية لمواكبة سرعة التطوير للمرحلة الثالثة من برنامج تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية."

كانت الشركة قالت في يونيو حزيران إنها وقعت عقد تمويل مرابحة مع مصرف الإنماء لأجل ثماني سنوات بقيمة 1.25 مليار ريـال (333.3 مليون دولار).

وتتولى إعمار المدينة الاقتصادية تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي منطقة اقتصادية خاصة شمالي جدة على البحر الأحمر تأسست عام 2006.

ومن المتوقع أن تصبح المنطقة -التي تركز على الصناعات الخفيفة وعمليات الشحن والخدمات اللوجستية- في حجم العاصمة الأمريكية عند استكمالها وسيقطنها ما يصل إلى مليوني شخص وستسهم في تنويع موارد اقتصاد الملكة بدلا من الاعتماد على النفط مع التركيز على الصناعات الخفيفة والشحن البحري.

وإعمار المدينة الاقتصادية كونسورتيوم تقوده إعمار العقارية ومقرها دبي ومستثمرون سعوديون.

ومستقبل مدينة الملك عبد الله مؤشر على ثقة الشركات في قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التراجع الحاد في إيرادات النفط هذا العام. وتكتسب المدينة أهمية إضافية في ضوء جهود المملكة لتنويع موارد الاقتصاد والحد من اعتماده على النفط من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والتجارة.

(الدولار = 3.75 ريـال سعودي)