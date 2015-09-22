مصادر: العربي الوطني السعودي يبيع صكوكا بملياري ريال لتعزيز رأس المال

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنك العربي الوطني السعودي يقترب من استكمال إصدار صكوك بملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتعزيز رأس المال.

وقال اثنان من المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير معلنة إن دفتر طلبات الاكتتاب قد أغلق. وتعزز العملية رأس المال التكميلي لسابع أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.

وأضاف المصدران أن السعر تحدد عند 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.

كان البنك قال في يوليو تموز إنه حصل على الموافقة التنظيمية لإصدار قيمته مليارا ريال سيباع إلى المستثمرين في طرح خاص وسيكون لأجل عشر سنوات مع إمكانية استرداد الصكوك بعد خمس سنوات.

ولم يتسن الاتصال بالبنك المملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني للحصول على تعليق نظرا لأن بنوك المملكة مغلقة في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب عدة مصادر تولى ترتيب العملية دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وشركة العربي الوطني للاستثمار وهي وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي.

ومن بين كل البنوك السعودية المدرجة في نهاية يونيو حزيران كانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي للبنك العربي الوطني هي الأدنى. والنسبة مؤشر مهم على سلامة البنوك وتجمع بين رأس المال الأساسي والتكميلي.

لكن النسبة البالغة 14.83 بالمئة تظل مرتفعة بالمعايير العالمية نظرا للسياسة المتحفظة التي تنتهجها الهيئات التنظيمية السعودية.