حصري مقدمة 1-مصادر: السعودية تريد اقتراض 6-8 مليارات دولار لدعم المالية العامة

* مصادر: القرض لأجل 5 سنوات مع خيار لرفع قيمته

* سيكون أول اقتراض خارجي للمملكة في أكثر من عشر سنوات

* يأتي في ظل زيادة الاقتراض من قبل دول الخليج وسط هبوط النفط (لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أرشانا نارايانان

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن السعودية تسعى لاقتراض ما بين ستة وثمانية مليارات دولار فيما سيكون أول عملية اقتراض خارجي للحكومة السعودية في أكثر من عشر سنوات.

وقالت المصادر إن الحكومة طلبت من البنوك تقديم العروض لقرض لأجل خمس سنوات مقوم بالدولار مع خيار لزيادة قيمته بهدف كبح جماح عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

كانت رويترز قالت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر إن السعودية طلبت من البنوك دراسة إمدادها بقرض دولي لكن التفاصيل المتعلقة بحجم وأجل القرض لم تكن معروفة آنذاك.