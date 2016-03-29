جدول-انكماش المعروض النقدي في فبراير لأول مرة فيما يزيد عن عقد

29 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انكماش المعروض النقدي (ن3) على أساس سنوي في فبراير شباط لأول مرة منذ عام 2004 على الأقل. ولكن نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع إلى عشرة في المئة على أساس سنوي من 9.2 في المئة في يناير كانون الثاني. المعروض النقدي(%) نهاية فبراير نهاية يناير نهاية فبراير 2016 2016 2015 التغير السنوي ن1 -5.1 0.8 16.8 التغير السنوي ن2 -2.1 3.1 15.2 التغير السنوي ن2-ن1 7.2 9.8 10.3 التغير السنوي ن3 -0.9 3.7 11.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 10.0 9.2 11.4 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (بالمليار ريـال) 2191.7 2229.6 2649.8 نسبة التغير (%) -17.3 -18.2 -1.4 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)