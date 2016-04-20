مقدمة 2-مصادر: السعودية تقترب من قرض مصرفي بعشرة مليارات دولار

(لإضافة خلفية وتحليل للسعر)

من توم أرنولد وديفيد فرنش

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - تقترب السعودية من الاتفاق على قرض مصرفي قيمته عشرة مليارات دولار لأجل خمس سنوات سيكون أول اقتراض خارجي كبير للحكومة في أكثر من عشر سنوات مع سعي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لسد عجز قياسي في الميزانية نتج عن هبوط أسعار الخام.

وسعت المملكة في البداية لجمع ما بين ستة وثمانية مليارات دولار لكن وزارة المالية رفعت المبلغ بعدما استقطبت طلبا كبيرا حسبما ذكرت مصادر اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن من المنتظر توقيع القرض قبل نهاية أبريل نيسان مع بنوك بعضها أمريكي وأوروبي وياباني. وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسعير القرض عند نحو 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

ويبرز حجم القرض وسعره تحسن معنويات المستثمرين إزاء السعودية منذ يناير كانون الثاني عندما تعرضت عملتها لضغوط بسبب القلق بشأن قدرة اقتصادها على اجتياز حقبة النفط الرخيص.

ومنذ يناير كانون الثاني انتعشت أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارا للبرميل من أقل من 30 دولارا في حين وضع المسؤولون السعوديون خطة معقدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع موارد الاقتصاد.

وقال مصرفيون إن المؤسسات أرادت المشاركة في القرض لأنه سيساعدها في المنافسة على ترتيب إصدار سندات دولي من المتوقع أن تعكف عليه السعودية بعد القرض وربما في وقت لاحق هذا العام.