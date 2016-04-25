بنك الخليج الدولي في البحرين يطرح سندات بملياري ريال سعودي

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الخليج الدولي في البحرين إنه باع سندات بقيمة ملياري ريال سعودي (533 مليون دولار) لأجل خمس سنوات بعائد متغير وهو أول إصدار تطرحه مؤسسة مالية في سوق السندات بالعملة السعودية منذ سبتمبر أيلول 2015.

وذكر البنك اليوم الاثنين أن طلبات الاكتتاب في السندات غير المضمونة فاق المعروض وجري تسعيرها بعلاوة 140 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك السعودية (سيبور) لأجل ثلاثة أشهر.

واضطلع جي.آي.بي كابيتال بدور المنسق الرئيسي للإصدار فيما تولى إدارة الإصدار وسجل الاكتتاب في السندات كل من شركة جي.آي.بي كابيتال وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.