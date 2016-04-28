جدول-انكماش المعروض النقدي السعودي 0.4% على أساس سنوي في مارس

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي (ن3) والإقراض المصرفي: المعروض النقدي(%) نهاية مارس نهاية فبراير نهاية مارس 2016 2016 2015 التغير السنوي ن1 -5.2 -5.1 14.7 التغير السنوي ن2 -2.2 -2.1 13.6 التغير السنوي ن2-ن1 7.2 7.2 10.5 التغير السنوي ن3 -0.4 -0.9 10.2 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 10.0 10.0 10.4 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (بالمليار ريـال) 2170.0 2191.7 2589.8 نسبة التغير (%) -16.2 -17.3 -4.7 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)