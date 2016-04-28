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جدول-انكماش المعروض النقدي السعودي 0.4% على أساس سنوي في مارس

Thu Apr 28, 2016 1:28pm GMT
 
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دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت مؤسسة النقد العربي
السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض
النقدي (ن3) والإقراض المصرفي:
        
  المعروض النقدي(%)   نهاية مارس   نهاية فبراير   نهاية مارس
                 2016          2016           2015
    
 التغير السنوي ن1        -5.2          -5.1           14.7
 التغير السنوي ن2        -2.2         -2.1           13.6
  التغير السنوي ن2-ن1    7.2           7.2           10.5
 التغير السنوي ن3        -0.4          -0.9            10.2     
     
 مطالبات البنوك
 على القطاع الخاص         10.0          10.0           10.4
    
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي
 (بالمليار ريـال)        2170.0         2191.7           2589.8
 نسبة التغير (%)        -16.2         -17.3           -4.7
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 