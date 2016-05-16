الأجانب يشترون الأصول الأمريكية طويلة الأجل للشهر الثاني في مارس

نيويورك 16 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين شراء الأجانب في الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل للشهر الثاني على التوالي في مارس آذار.

واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 78.1 مليار دولار من الأصول الأمريكية طويلة الأجل بعد شراء 72.6 مليار دولار في الشهر السابق. لكن بحساب الأوراق المالية قصيرة الأجل يكون المستثمرون الأجانب قد باعوا ما قيمته 98.3 مليار دولار في مارس آذار بعد شراء 31.7 مليار دولار في فبراير شباط.