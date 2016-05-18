مصادر: بن لادن السعودية تقترض 2.5 مليار ريال لتخفيف أزمتها المالية

من كاتي بول وتوم أرنولد

الرياض/دبي 18 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأربعاء إن مجموعة بن لادن السعودية للبناء ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة لتخفيف ضغوطها المالية.

وذكرت المصادر أن القرض من البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني (ساب) وستستخدمه بن لادن في تغطية تكاليف تسريح العمالة الذين تستغنى عنهم وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود.

والقرض هو أحد بضع علامات تبعث على الارتياح لإبن لادن وهي واحدة من كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط وتواجه مشكلات مالية كبيرة منذ العام الماضي.

وامتنعت بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علنا لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بنحو 30 مليار دولار إجمالا ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.

وفي سبتمبر أيلول الماضي منعت الحكومة السعودية بن لادن من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة بعد حادث انهيار رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص. وتم رفع هذا الحظر قبل ثلاثة أسابيع.

وقال متحدث باسم بن لادن في رد بالبريد الإلكتروني لرويترز إن شركته لا تعقب على شؤونها المالية أو علاقاتها مع الشركاء التجاريين.

وأضاف قائلا "مازلنا نركز على التزامنا بتنفيذ وعودنا وتسليم المشروعات المتعاقد عليها بأعلى المعايير التي ترضي عملاءنا مثلما نفعل دائما."