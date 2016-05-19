مصرفي: السعودية تبيع سندات محلية يوم الاثنين

دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر مصرفي مطلع اليوم الخميس إن الحكومة السعودية تعتزم بيع سندات بفائدة ثابتة لأجل خمس وسبع وعشر سنوات الأسبوع القادم بهدف تمويل عجز الميزانية.

وقال المصرفي إن السندات الخمسية ستطرح بسعر 58 إلى 63 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وسندات السبع سنوات عند 70 إلى 75 نقطة أساس والعشرية عند 85 إلى 90 نقطة أساس.

ومن غير الواضح حجم ما تنوي الحكومة بيعه لكنها تصدر سندات محلية بنحو 20 مليار ريال شهريا منذ أواخر العام الماضي للمساعدة في تغطية العجز.