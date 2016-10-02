المركزي السعودي يأمر بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية

الرياض 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الأحد إنها أصدرت تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.

كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير كانون الثاني من كل عام.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة إنه "بالنظر إلى قرار مجلس الوزراء وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد اقساط القروض الاستهلاكية فقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري."