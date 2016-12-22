مقابلة-وزير المالية السعودي: من المرجح استئناف إصدار السندات المحلية في الربع/1

من مروة رشاد

الرياض 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع رويترز اليوم الخميس إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الاول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

كانت الحكومة بدأت في إصدار سندات بالعملة المحلية في عام 2015 بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا بهدف تمويل عجز الموازنة الذي سببه هبوط أسعار النفط.

وسحبت الإصدارات جزءا كبيرا من السيولة لدى القطاع المصرفي ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.

وساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض وهو ما ساعد الحكومة على وقف إصدار السندات المحلية منذ سبتمبر أيلول.

وجاءت تصريحات الجدعان أثناء مقابلة في الرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2017 التي شملت توقعات لعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل إنخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.

وقال إن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت في 2016.

وأضاف قائلا "من المرجح أن نلجأ لإصدار سندات محلية خلال الربع الأول من العام ومن المتوقع أن تكون بشكل شهري لكن ذلك سيعتمد على السيولة في النظام (المصرفي)."