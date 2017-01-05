المركزي السعودي يرفع نسبة مبلغ تمويل البنوك للمساكن إلى 85% من القيمة
دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس أنها ستتيح للبنوك توفير حصة أكبر من تمويل مشتريات المنازل في إطار اتجاه السلطات لدعم سوق العقارات وتخفيف العجز في الإسكان ميسور التكلفة.
وسيتم السماح للبنوك الآن بزيادة نسبة التمويل إلى 85 بالمئة من قيمة المسكن للمشترين مقارنة مع 70 بالمئة في السابق.
ويسري ذلك على شراء المسكن الأول للمواطنين السعوديين.
وقال البنك المركزي إن هذا التغيير سيسمح للبنوك بتقديم منتجات متنوعة في السوق بما لا يخل بالاستقرار المالي للبنوك.
وفي مارس آذار الماضي رفع البنك المركزي نسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة لشركات التمويل العقاري لكن لم يكن ذلك متاحا للبنوك. وفي ذلك الوقت قال إن شركات التمويل العقاري أكثر قدرة على تحمل المخاطر المتزايدة المتصلة بهذا التغيير لأن أموال المودعين لا تواجه مخاطر على خلاف البنوك التجارية. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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