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بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بعشرة مليارات ريال لتوسعة الحرم المكي

Tue Jan 17, 2017 2:54pm GMT
 
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من هديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية تتفاوض مع بنوك بشأن تمديد يصل إلى عامين لتسهيل ائتماني إسلامي بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) مخصص لسداد قيمة أعمال البناء في مشروع توسعة الحرم المكي بعد تأخيرات في المشروع.

وواجهت شركات المقاولات في السعودية تأخيرات في المشروعات وسداد المستحقات بعدما قلصت الحكومة الإنفاق للتكيف مع أثر انخفاض أسعار النفط.

وقالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية طلبت تمديد التسهيل المجمع حتى نهاية عام 2019. ويستخدم التسهيل كرأسمال عامل لتمويل توسعة الحرم المكي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجموعة بن لادن السعودية ووزارة المالية في المملكة.

(الدولار = 3.7494 ريال سعودي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 